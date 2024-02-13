

يحيى حميدان



حقق السالمية فوزا صعبا على الشباب بهدف نظيف مساء أمس على ستاد ثامر في الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم. وارتقى «السماوي» للمركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد «أزرق الأحمدي» عند 14 نقطة بالمركز الثامن.



بداية المباراة جاءت حماسية من جانب الشباب، قبل أن يبادله السالمية الحماس، الا أن التسديدات المباشرة على المرمى كانت غائبة في أول 25 دقيقة بسبب الاندفاع غير الموزون من الطرفين.



وتمكن لاعب السالمية مهدي دشتي من هز شباك حارس الشباب سعد العنزي وإحراز هدف الفوز بعدما تلقى تمريرة مثالية من الليبي السنوسي الهادي (26).



ورد الشباب بفرصتين خطيرتين من عبدالله الباذر والسنغالي ابراهيما غايي في الدقيقتين 30 و32، لكنهما لم تأتيا بجديد، لينتهي الشوط الأول بتفوق «السماوي» بهدف نظيف. وفي الشوط الثاني، تراجع السالمية بكل خطوطه للدفاع عن مرماه، وبذل عبدالمحسن التركماني وزيد زكريا والبرازيلي أليكس ليما جهودا كبيرة لتعطيل هجمات المنافس، وقابله استحواذ شبابي، وأزعج غايي الجهة اليمنى لـ«السماوي» وحاول التسجيل سواء من الاختراق او التسديد من مسافات بعيدة، ولكنه لم يجد المساحات المطلوبة والمعاونة من زملائه، وتألق حارس السالمية عبدالرحمن الفضلي في أكثر من مناسبة، ليخرج فريقه منتصرا 1-0.