

بعد توقف منذ منتصف ديسمبر، يعود بريق وسحر ليالي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بأفضل طريقة، حيث ستكون البداية اليوم في ذهاب ثمن النهائي، مع ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14) ومان سيتي الإنجليزي بطل الموسم الماضي.



وكان ريال مدريد ومان سيتي الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة في دور المجموعات، بتصدر الأول أمام نابولي الإيطالي بفارق 8 نقاط والثاني أمام لايبزيغ الألماني بفارق ست.



ويحل ريال في ذهاب ثمن النهائي ضيفا على لايبزيغ في مباراة يسعى من خلالها فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى تجنب سيناريو زيارته الوحيدة إلى ملعب النادي الألماني حين خسر 2-3 في دور المجموعات لموسم 2021-2022. أما مان سيتي، فيبدو أمام مهمة في متناوله على أرض كوبنهاغن الدنماركي الذي يعود الى المباريات الرسمية لأول مرة منذ فوزه على غلطة سراي التركي 1-0 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في 12 ديسمبر، وذلك لأن الدوري المحلي مازال في العطلة السنوية التقليدية.



ويدخل ريال مباراته مع لايبزيغ بمعنويات مرتفعة جدا بعد الفوز الكاسح الذي حققه على جيرونا 4-0، ما سمح له الابتعاد في صدارة الدوري المحلي بفارق 5 نقاط عن الأخير.



كن فريق أنشيلوتي تعرض لضربة قاسية في هذه المباراة نتيجة إصابة هدافه الإنجليزي جود بيلينغهام الذي سجل ثنائية في هذه المواجهة.



ولم يحدد ريال مدة غياب بيلينغهام، متصدر ترتيب هدافي الدوري المحلي برصيد 16 هدفا وصاحب 20 هدفا في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أنه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرت الصحافة المحلية. وتعتبر إصابة الوافد الجديد ابن العشرين عاما ضربة قوية للنادي الملكي الذي يفتقد أصلا رباعي الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو والنمساوي دافيد ألابا والألماني أنتونيو روديغر وناتشو وحارس المرمى الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.



لكن فريق أنشيلوتي يملك الأسلحة الهجومية اللازمة للتعويض في ظل وجود البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو اللذين كانا على موعد مع الشباك في موقعة جيرونا.



وفي العاصمة الدنماركية، يحل سيتي ضيفا ثقيلا جدا على كوبنهاغن الذي حصل «على أصعب قرعة ممكنة» بحسب تقييم مدربه ياكوب نيستروب، مضيفا ان «مان سيتي فريق متكامل مع لاعبين رائعين على الصعيد الفردي».



وتابع «إنهم أفضل فريق في العالم، لكن رغم ذلك نجحنا الموسم الماضي في تحقيق نتيجة جيدة ضدهم على أرضنا»، في إشارة الى التعادل السلبي في أكتوبر 2022 خلال دور المجموعات حين أكمل سيتي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 وأهدر قبلها ركلة جزاء.



بالنسبة لنيستروب «الأمر يتعلق بالاستفادة من فرصنا وتحقيق نتيجة مفيدة تنقلنا إلى مانشستر مع نقطة انطلاق جيدة. أعتقد أنه باستطاعتنا تحقيق نتيجة جيدة على ملعب باركن».



وما يزيد من صعوبة الفريق الدنماركي الذي يبلغ ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم 2010-2011، أن سيتي استعاد في الوقت المناسب خدمات نجميه المطلقين البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إرلينغ هالاند.