

فرط برشلونة في نقطتين ثمينتين في صراعه للدفاع عن لقبه عندما سقط في فخ تعادل مثير أمام ضيفه غرناطة صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير 3-3 في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إسبانيا في كرة القدم.



وبدا برشلونة في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما بكر بالتسجيل عبر جناحه الدولي لامين جمال (14)، لكن غرناطة قلب الطاولة مرتين وكان قاب قوسين أو أدنى من الخروج فائزا.



وسجل غرناطة هدفين عبر ريكارد سانشيس (43) والأوروغوياني فاكوندو بيليستري (60)، وأدرك الپولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل (63)، ومنح إيغناسي ميكل التقدم للضيوف (66)، قبل أن ينقذ جمال النادي الكاتالوني بإدراكه التعادل (80). واستقبل مرمى برشلونة ثلاثة أهداف على الرغم من عودة حارس مرماه الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن عقب تعافيه من إصابة ابعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر. واكتفى برشلونة بنقطة واحدة فقط رفع بها رصيده إلى 51 نقطة واتسع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر إلى 10 نقاط.



وقال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة «لقد ارتكبنا أخطاء لا يمكن السماح بها، وأثرت علينا مرة أخرى، لا يمكننا أن نفشل بعد الآن».



وأضاف: «الأخطاء الدفاعية تقتلنا وأثرت علينا هذا الموسم». وزاد: «من الصعب جدا الفوز بالليغا خاصة بعد التعادل. الفارق كبير لكنه لا يزال غير مستحيل».



وواصل إشبيلية صحوته وزاد محن مضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه 1-0.



ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى مهاجمه الواعد إيساك روميرو (23 عاما) بتسجيله هدف الفوز برأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة رأسية للدولي الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس إثر ركلة ركنية في الدقيقة الـ15،