

واصل مان يونايتد انتصاراته بفوز قاتل على حساب مضيفه أستون فيلا 2-1ضمن المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقاد الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي فريقه يونايتد، إلى التغلب على أستون فيلا وسجل لاعب الوسط البديل هدف الفوز في الدقيقة 86 رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم. وهذه المباراة الثالثة تواليا التي يسهم فيها الأسكتلندي في تسجيل الأهداف بعدما صنع تمريرة حاسمة للأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو أمام وست هام (3-0) وسجل هدفا في الفوز على ولفرهامبتون (4-3).



وحقق فريق «الشياطين الحمر» الفوز الرابع تواليا في جميع المسابقات والخامس في المباريات الست الأخيرة، صاعدا إلى المركز السادس بـ 41 وبفارق 5 نقاط عن فيلا الخامس.



وافتتح الدنماركي راسموس هويلوند (17).



وفك البرازيلي دوغلاس لويز شيفرة يونايتد حين سجل التعادل (67).



وبعد 11 دقيقة على دخوله سجل ماكتوميناي هدف الفوز برأسية، متابعا عرضية من البرتغالي ديوغو دالوت (86).



وقال مدرب مان يونايتد إريك تن هاغ إن فريقه أظهر شخصية وعقلية رائعة ليسجل هدف الفوز المتأخر رغم الإرهاق في نهاية مباراة متوترة.



وأضاف تن هاغ «أعجبني بشكل خاص أول 20 دقيقة. كانت لدينا لحظاتنا في الهجمات المرتدة، لكن نعم، أعتقد أنه بعد ذلك كانت النتيجة 1-1، ثم قاتلنا ونجحنا في الرد. نحن سعداء حقا لما حدث، أعتقد أنها كانت مباراة قوية حقا ويمكنك أن ترى عدد اللاعبين الذين كانوا مرهقين في النهاية».