

حسم ميلان موقعته مع ضيفه نابولي حامل اللقب عندما تغلب عليه 1-0 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ووصل «روسونيري» إلى مباراته التاسعة تواليا في الدوري من دون خسارة، بينها سبعة انتصارات، محافظا على المركز الثالث بـ 52 نقطة، وثماني نقاط عن جاره وغريمه التقليدي إنتر المتصدر.



وهذه المباراة الثالثة التي يخسرها الفريق الجنوبي في آخر سبع مباريات.



وتبادل الفريقان هجمات لم تهدد كلا المرميين، إلا أن لعب البرتغالي رافايل لياو تمريرة بينية إلى الظهير الأيسر المتقدم الفرنسي ثيو هرنانديز الذي افتتح التسجيل (25). وواصل أتالانتا انتصاراته المتتالية ورفعها إلى أربعة متتالية في الدوري وخمسة في مختلف المسابقات عندما تغلب على مضيفه جنوى 4-1، فيما حقق فيورنتينا انتصاره الأول هذا العام بفوزه الكبير على ضيفه فروزينوني 5-1.



ورفع أتالانتا ـ الذي يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 21 أمام إنتر ستقام في 28 الجاري ـ رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع فيما بقي جنوى في المركز الثاني عشر بـ 29 نقطة.