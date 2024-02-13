يجمع مهرجان برلين اعتبارا من الخميس عددا من الأسماء السينمائية الكبيرة، كالنجمين غايل غارسيا بيرنال وروني مارا، ويمنح المخرج مارتن سكورسيزي جائزة فخرية، ويشهد عودة المخرجين عبدالرحمن سيساكو وبرونو دومون وهونغ سانغ سو، فيما يسعى إلى تحقيق توازن سياسي صعب.



وتخيم الأحداث الراهنة على المهرجان الذي يهدف إلى أن يكون «مساحة للحوار والاندماج» في عالم حافل بالصراعات.



ويندرج في هذا الإطار قرار إلغاء الدعوات الموجهة إلى خمسة سياسيين من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف لحضور افتتاح المهرجان بعد غد، بعدما تظاهر مئات الآلاف في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة تنديدا بأفكاره الراديكالية. وأثار الإعلان عن توجيه الدعوات إلى هذا الحزب احتجاجات في الأوساط السينمائية والثقافية الألمانية.



وأعرب منظمو المهرجان عن قلقهم إزاء «تصاعد معاداة السامية والمشاعر المعادية للمسلمين وخطاب الكراهية وغيرها من المواقف التمييزية والمخالفة للديموقراطية في ألمانيا». أما الحزب فاستهجن ما وصفه بعملية «إقصاء».