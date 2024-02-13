حذّر تقرير جديد أصدرته هيئة تابعة للأمم المتحدة، من تدهور وضع الأنواع الحيوانية المهاجرة التي تعد ضرورية لتوازن الطبيعة، كطيور القطرس والسلاحف وسمك الحفش.



وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إن «الأنواع المهاجرة تتعرض لضربات قوية».



وأشار التقرير إلى أن خمس الأنواع المدرجة في اتفاقية بون لعام 1979 بشأن الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية مهدد بالانقراض، فيما يشهد 44% منها انخفاضا في أعدادها.



كما أن جميع أنواع الأسماك المدرجة تقريبا (97%) والبالغ عددها 58 نوعا مهددة بالانقراض مثل بعض أسماك القرش.



وقالت الأمينة التنفيذية للاتفاقية إيمي فرانكل لوكالة فرانس برس إن «ظاهرة هجرة الأجناس نفسها في خطر، لأن هناك حواجز، كما أن الموائل التي تحتاجها هذه الحيوانات قد تكون تحت الضغط».



وتجتمع الدول الموقعة على الاتفاقية وعددها 130 ليس من بينها الولايات المتحدة أو الصين في مؤتمر الأطراف الرابع عشر بمدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان في الفترة من 12 إلى 17 فبراير الجاري.



وينظر المشاركون بالمؤتمر في مصير هذه الأنواع المهاجرة، والتي تشمل حيوانات لها أهمية رمزية على صعيد الحياة على الأرض، مثل السلاحف البحرية والحيتان وأسماك القرش والفيلة وأنواع من القطط البرية وأجناس كثيرة من الطيور.



وتضطر هذه الأجناس إلى الهجرة جراء عوامل عدة، بينها البحث عن ظروف مناخية ملائمة أو الحصول على الغذاء أو السعي إلى بيئة مثالية لوضع صغارها.



وترتبط التهديدات التي تتعرض لها هذه الحيوانات ارتباطا مباشرا بالنشاط البشري: فقدان الموائل أو تدهورها أو تجزئتها بسبب الزراعة المكثفة أو الاستغلال المفرط عن طريق الصيد وصيد الأسماك، فضلا عن تغير المناخ.



وتتعرض الحيوانات أيضا لضغوط إضافية مثل التلوث (المبيدات الحشرية والبلاستيك وغيرها)، أو الضوضاء تحت الماء أو الأضواء التي تزعجها.