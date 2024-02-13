ألهب المغني الأميركي آشر رفقة عدد من النجوم الأميركيين أجواء ملعب «إليجيانت ستاديوم» خلال الحفلة الموسيقية في استراحة ما بين شوطي نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول) بين كانساس سيتي وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز والتي انتهت لمصلحة الأول ٢٥ ـ ٢٢ في الوقت الإضافي، تماما كالنجمة بيونسيه التي أعلنت عن أعمال جديدة.



وقدم المغني البالغ 45 عاما عرضا متنوعا، رافقه خلاله بهلوانيون وراقصات وسواهم، واستخدم فيه قدراته في الرقص التي ساهمت في شعبيته.



وشمل برنامج آشر تسع أغنيات طبعت مسيرته التي بيع خلالها أكثر من 75 مليون نسخة من ألبوماته في مختلف أنحاء العالم، تبعته الفنانة هير HER ومغني الراب لوداكريس، وانضمت إليه المغنية أليشا كيز لوقت قصير على خشبة المسرح لأداء أغنية مشتركة. ويأمل آشر في إنعاش مسيرته بألبوم جديد بعنوان «كامينغ هوم» صدر الجمعة، وجولة حفلات تبدأ في أغسطس.



وكان بين الحضور مغني الراب جاي زي ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس والنجمتان بيونسيه وتايلور سويفت.



فقد وصلت سويفت إلى الملعب مباشرة من طوكيو حيث قدمت حفلتها في اليوم السابق، وجلست الفنانة الحائزة 14 جائزة «غرامي» في مقصورة الشرف لدعم خطيبها ترافيس كيلسي، لاعب فريق كانساس سيتي تشيفس الذي كان يواجه سان فرانسيسكو فورتي ناينرز. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام ترقبا لظهور ملكة البوب التي بقيت متكتمة لكنها لم تتمكن من الإفلات من عدسات المصورين.



كذلك خطفت بيونسيه بعض الأضواء من آشر، إذ نشرت عبر حسابها على «إنستغرام» بالتزامن مع عرض ما بين الشوطين فيلما قصيرا يعلن عما بدا أنه إعلان عن أغنيات جديدة من المقرر طرحها في 29 مارس.