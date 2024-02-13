أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم أن العلاقات الأخوية الوثيقة الراسخة والمتطورة بين بلاده ودولة الكويت تشكل نموذجا رائدا ومتميزا في العلاقات الثنائية.



وأشاد المسلم في تصريح صحافي بما تشهده العلاقات الكويتية ـ البحرينية من نماء وتقدم في جميع المسارات التنموية وما تحظى به من رعاية واهتمام من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأشار إلى منهجية التنسيق والتكامل في مواقف البلدين عبر مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والإسلامية والإنسانية وجهود اللجنة العليا المشتركة في المجالات السياسية والديبلوماسية والتعليمية والتنموية.



وأكد المسلم حرص الكويت والبحرين أيضا على زيادة التبادل التجاري والاستثماري الثنائي.



وأوضح أن التعاون البرلماني بين مجلس الأمة ومجلس النواب البحريني يسير بخطى متطورة لدعم التطلعات المشتركة وتفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية لخدمة القضايا الثنائية بما يحقق الخير والنفع للبلدين وشعبيهما.