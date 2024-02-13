

أقام قسم الوسائل التعليمية معرض «الوسائل التعليمية الرقمية وغير الرقمية» لطالبات مقرر وسائل الاتصال التعليمية ومقرر الحاسوب في التربية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بإشراف د.فاطمة دشتي في بهو كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية.



افتتح المعرض القائم بأعمال عميد كلية التربية د.عيسى البلهان بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية.



في هذا السياق، أكدت رئيس قسم الوسائل التعليمية بالإنابة د.هبة الدريهم أهمية الاستعانة بالوسائل التعليمية لتحفيز الطلبة أثناء العملية التعليمية، حيث تساعد على إشراك الحواس المختلفة وجذب انتباه المتعلم ودفعه إلى التفكير، كما توفر للطالب عنصرا مهما وهو المتعة والاستفادة.