أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، على موقف الدوحة الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، واستمرار العمل على مسارات الوساطة الديبلوماسية الرامية لوقف الاقتتال الدائر في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة.



جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة بمناسبة زيارته للبلاد.



ورحب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بجهود حل الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني، متمنيا لها أن تتكلل بالنجاح وبما يخدم الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في بيان، أنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.



كما تناولت المقابلة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يمهد لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.



وأطلع الرئيس الفلسطيني أمير قطر على مستجدات المسارات الديبلوماسية والقانونية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والوصول لحل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية.



وأعرب عباس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني.