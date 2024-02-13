أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس، عن قلقه إزاء معلومات عن هجوم قد ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.



وقال خان في بيان نشره على منصة «اكس» إن التحقيق الذي يجريه مكتبه بشأن غزة «يمضي قدما بصفته مسألة شديدة الإلحاح». وأضاف خان «أشعر بقلق شديد للمعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل للقوات الإسرائيلية على رفح».



وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطول إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية.



وسبق أن أعلن خان أن التحقيق حاليا «توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023».



وقال المدعي العام «كل الحروب لها قواعد والقوانين السارية على النزاع المسلح لا يمكن تفسيرها بما يجعلها جوفاء وفارغة من المعنى». وأضاف «لطالما كانت هذه رسالتي، لاسيما من رام الله العام الماضي. مذاك لم أر أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل».



وقال خان إنه شدد مرارا على أن «أولئك الذين لا يمتثلون للقانون لا يحق لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتخذ مكتبي تدابير وفقا لتفويضه». وأضاف «إلى جميع المعنيين: مكتبي يحقق بشكل فاعل في أي جرائم يشتبه بأنها ارتكبت. أولئك الذين ينتهكون القانون سيخضعون للمساءلة».



ودعا خان إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لافتا إلى أن «هذا الأمر يمثل أيضا محور تركيز مهما لتحقيقاتنا».



من جهته، اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك أمس، أن احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح جنوب قطاع غزة أمر «مرعب». وأضاف «يمكن أن نتصور ما ينتظرنا».



وقال تورك في بيان «إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح - حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يفرون إليه - أمر مرعب، نظرا لاحتمال سقوط عدد كبير جدا من القتلى والجرحى المدنيين، وهنا أيضا معظمهم من الأطفال والنساء».