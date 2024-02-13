حضّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس حلفاء إسرائيل، وخصوصا الولايات المتحدة، على وقف تزويدها بالأسلحة في ظل مقتل «عدد كبير جدا من الأشخاص» في غزة.



وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي أن العمل العسكري الإسرائيلي في غزة «تجاوز الحد»، قال بوريل «حسنا، إذا كنت تعتقد أن عددا كبيرا جدا من الناس يقتلون، ربما يجب عليك إرسال أسلحة أقل من أجل منع قتل هذا العدد الكبير من الناس».



وتساءل بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إلى جانب فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي تضغط إسرائيل عليه للاستقالة، «أليس (هذا) غير منطقي؟».



وأضاف «كم مرة سمعتم أبرز القادة ووزراء الخارجية في جميع أنحاء العالم يقولون إن عددا كبيرا جدا من الناس يقتلون؟».



وانتقد كبير ديبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أيضا الأمر الذي اصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة «إجلاء» أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح في غزة قبل عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة هناك.



وسأل بوريل «سيتم إجلاؤهم (..) إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟».