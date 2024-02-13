قتل ثلاثة اشخاص على الأقل أمس في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية إثر سقوط «قنبلة» على مخيم للنازحين العالقين في المعارك المستمرة بين القوات الحكومية ومتمردي حركة «ام 23»، حسبما افادت مصادر محلية.



وتواصلت المعارك العنيفة طوال أمس في منطقة ساكي التي تبعد حوالي عشرين كلم غرب مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو.



وقال مصدر في المجتمع المدني لم يشأ كشف هويته «سقطت قنبلة على مخيم النازحين في زاينا»، عند المخرج الشمالي لساكي، محملا المتمردين مسؤولية ما حصل، ولافتا إلى سقوط خمسة قتلى وأكثر من 15 جريحا.



لكن مصدرا طبيا أكد سقوط ثلاثة قتلى واصابة 15 آخرين.



وأورد مسؤول اداري «المعارك تؤدي إلى موجة نزوح جديدة للسكان».



من جهته، كتب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا على منصة اكس أن قنبلة «ألقاها الجيش الرواندي على ساكي أسفرت عن إصابة ثمانية اشخاص بجراح بالغة».