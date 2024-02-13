

أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي فتح باب التسجيل لهاكاثون «أبطال الأمن السيبراني» لطلبة المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة والتي ستقام يومي 16 و17 الجاري بالتعاون مع أكاديمية (إدراك) وبدعم من المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة التربية.



وقال المركز، في بيان صحافي، إن الهاكاثون عبارة عن مسابقة تنافسية وتجربة علمية فريدة تدعو الطلبة المشاركين للعمل الجماعي لاكتشاف قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم في مجال البرمجة في بيئة داعمة.



وأضاف البيان أنه سيتم قبل المسابقة تدريب وتأهيل الطلبة على يد مختصين وسيخوض الطلبة تحدي «سي تي اف» في اليوم الأول باستخدام منصة «هاك ذا بوكس» المعروفة عالميا.



واوضح أن الطلبة سيقومون في اليوم الثاني من المسابقة باستخدام البيانات المتاحة لوضع تصور لمنصة أو موقع ويب أو تطبيق بهدف تعزيز الوعي بالأمن السيبراني في الكويت.



وأكد أهمية دعم وتطوير مهارات الشباب من خلال هذه البرامج لحماية أمن المعلومات وتوجيه الجيل الجديد نحو استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي يصب في مصلحة المجتمع.



وبين أن الإعلان عن الفائزين في المسابقة سيتم مساء السبت 17 الجاري على أن يتم تقديم جوائز نقدية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.