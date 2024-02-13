

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب خلاله عن بالغ اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، مقدرا الدور الإنساني الرائد لسموه تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية وجهود سموه لإعادة الاستقرار الإقليمي والحفاظ عليه، والسعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة تعزيزا للسلام في المنطقة وخارجها.



وقدم الأمين العام شكره وتقديره لمواقف الكويت ودعمها للمنظمات الإنسانية تجاه مختلف القضايا الإنسانية، لاسيما مساعدة الكويت للشعب الفلسطيني في مختلف الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها وما قدمته الكويت قيادة وحكومة وشعبا من مشاريع تنموية وإنسانية لخدمة الفلسطينيين.



هذا، وشكر سموه، رعاه الله، الأمين العام للأمم المتحدة على ما عبر عنه من طيب المشاعر، مقدرا سموه هذا الاتصال، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



كما وجه سموه، رعاه الله، دعوة رسمية للأمين العام لزيارة الكويت.