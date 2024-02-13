

بيروت ـ عامر زين الدين



عاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى بيروت، بعد إنهاء زيارة لايام عدة قادته إلى روسيا والتقى خلالها عددا من المسؤولين.



وزار في اول نشاط له بعد عودته إلى بيروت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته، وجرى عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والاراضي الفلسطينية.



وقالت مصادر متابعة لـ «الأنباء» انه تخلل الزيارة شكر جنبلاط لميقاتي على انجاز تعيين رئيس الاركان اللواء حسان عودة، وذلك بعد جهود كبيرة قام بها جنبلاط بهذا الخصوص.



من جهة ثانية، أعلن النائب بلال عبدالله انه «لا شيء يمنع من انعقاد لقاء بين جنبلاط والرئيس سعد الحريري، لاسيما أن هناك علاقة تاريخية بينهما، خصوصا لناحية ما يجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ووليد جنبلاط من مسؤوليات وتحديات كبيرة في البلد»، كما نقل عنه موقع «ليبانون ديبايت» الذي ذكر معلومات تفيد عن مسعى يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل جمع الحريري بجنبلاط.