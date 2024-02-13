اعتبرت الولايات المتحدة أمس أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للافراج عن المحتجزين مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكنا وستكون فوائده «هائلة»، وذلك بعد عملية إسرائيلية دامية أسفرت عن انقاذ رهينتين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين «نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وسنواصل مساعينا» لتحقيقه.



وأضاف «نعتقد أن فوائد (اعلان) هدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هائلة، ليس فقط بالنسبة إلى الرهائن الذين سيتم الافراج عنهم، ولكن أيضا بالنسبة للجهود الإنسانية في غزة وقدرتنا على البدء بالسعي إلى حل فعلي ودائم لهذا النزاع».



وعن الهجوم الاسرائيلي المحتمل على رفح، قال ميلر للصحافيين «من دون خطة ذات مصداقية كهذه ويمكنهم تنفيذها، فإننا لا نؤيد عملية عسكرية واسعة النطاق» في رفح لا تأخذ في الاعتبار وجود أكثر من 1.1 مليون شخص هناك.



وأكد المتحدث ان عدد الضحايا الفلسطينيين لا يزال عاليا للغاية رغم انخفاضه بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.



واضافت في بيان لها ان التقييم الأميركي لا يشير إلى أن الضربات الإسرائيلية برفح هي إطلاق لهجوم واسع النطاق هناك.