آمر كلية علي الصباح العسكرية أكد أهمية تأهيل الطلبة الضباط على تحديات العمل الأمني والعسكري

خالد فيحان: مواكبة التطورات في المجال العسكري ورفع كفاءة العنصر البشري



عبد الهادي العجمي



تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) بكلية علي الصباح العسكرية.



ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللــواء الركــن م.د. غازي جزاع وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع فيحان وقيادات الكلية.



وشهد حفل التخرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعــدون، وسمــو الشيــخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.



وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بعدها ألقى آمر كلية علي الصباح العسكرية كلمة التالي نصها:



انه لشرف عظيم نترقبه كل عام بفخر واعتزاز لنحظى بالمشاركة الكريمة والرعاية الأبوية السامية لأميرنا المفدى وقائدنا الأعلى..



في هذا الصباح.. تعانق شموخ المكان.. وشرف الزمان.. وهيبة اللحظة.. برعايتكم يحفظكم الله..



فأهلا وسهلا بكم في كلية البطولة.. ومصنع الاقدام والرجولة..



لحضور حفل تخرج ابنائكم من طلبة كلية علي الصباح العسكرية



ليكونوا كأسلافهم.. درعا حصينا.. وسورا منيعا.. لوطن شامخ أمينا.. وطن فتي برجاله.. وقوي بحماته.. وغني بثرواته.. وعصي على أعدائه..



وطن تزيده سهام أعدائه صمودا.. ومخططاتهم صعودا.. ليبقى بإذن الله شامخا عزيزا..



صاحب السمو..



أيها الحفل الكريم..



إننا نعيش في عصر تغيرت وسائله وأساليبه.. وتسارعت أحداثه.. وتطور هائل وسريع في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار التي تتطلب منا الاستجابة السريعة لمواكبة هذه التطورات من خلال تطوير نظامنا التعليمي وتكريس الثقافة العلمية والإبداع والابتكار وتوفير البيئة الملائمة والحاضنة لها.



لا يخفى عليكم ما يشهده المجال العسكري من تطور متسارع سواء على صعيد تطور الأسلحة وفاعليتها أو بحداثة النظريات ومناهج التدريب الميداني العسكري مما يستوجب الاستمرار بالجهود الرامية لمواكبة هذه التطورات والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري.



صاحب السمو..



لقد حرصت كلية علي الصباح العسكرية على تأهيل الطلبة الضباط على تحديات العمل الأمني والعسكري من خلال تسخير البعد التقني كخيار استراتيجي لخدمة البعدين الأكاديمي والتدريبي.



إن ما تم تحقيقه.. هو إحداث نقلة نوعية في نظامنا التعليمي العسكري إلى نموذج تعليمي متميز مبني على التفكير والإبداع واكتساب المهارات والخبرات مما يسهم في قواتنا المسلحة مواكبة للتطور العلمي والتقني ومشاركة فعالة في نهضة العصر الحديث العصر القائم على العلم والمعرفة.



وإن ما نصبو إليه أيضا هو وضع آلية تطوير مستمرة لنظامنا التعليمي مرتبطة بما يستجد من علوم حديثة تعمل على تطوير المناهج ورفع كفاءة أداء المعلمين والمدربين وتحسين بيئة التعلم المتاحة لطلبتنا كما أن علينا أن ننمــي فـــي نفوسهم مهـــارات البحـــث العلمي واكتساب القـــدرات.



إن هذه الأهداف سوف تتحقق بعون الله ثم بتضافر الجهود المشتركة لوحدات الجيش المختلفة فتطوير التعليم لا يقتصر على المسؤولين عن التعليم والتدريب بل هو نتاج عمل وجهد مشترك.



اسمحوا لي بتقديم كلمة لأبنائنا الخريجين



أبنائي الخريجين..



إننا ننعم بحمد الله وفضله.. بوطن جميل.. يحسدنا عليه الآخرون.. نتفيأ بظلال أمنه واستقراره.. نتمتع بخيراته وبركاته..



يا قادة المستقبل وروح الوطن..



ان رؤى التغيير الوثابة والجموحــة.. والاهــداف السامية الطموحة.. يمكن تحقيقهـا إذا حميتمـوها بدمائكم.. ودافعتم عنها بأرواحكم.. واعطيتموها جدكم.. وبذلتم فيها جهدكم.. فانطلقوا إلى ميادين العمل.. بروح العطاء.. متمسكين بقيم الولاء والفداء.. مشاركين في التطوير والبناء.



ثم قام آمر طابور العرض العسكري بالاستئذان من سموه ببدء مراسم حفل التخرج.. بعد ذلك بدأ طابور العرض العسكري.. أعقبه تسليم وتسلم علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) ودفعة الطلبة الضباط (49) تلاها انصراف الخريجين وعرض التشكيلات العسكرية.



وقام الطلبة الضباط الخريجون بدخول ساحة الكلية.



وبعدها تم الإعلان عن النتائج النهائية لدفعة الطلبة الضباط الخريجين ألقاها مساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن فهد خالد فيصل.



هذا، وقد تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية.



بعدها قام مدير الشؤون التعليمية والاكاديمية العميد الركن يوسف عبدالله إدريس بتلاوة القسم القانوني ومن ثم الاستئذان بانتهاء طابور العرض العسكري وعزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء الحفل.



هذا، وتم إهداء صاحب السمو الأمير هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.



خلال رعايته حفل توزيع الشهادات على خريجي الدفعة (23) من الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية



اليوسف للخريجين: أدعوكم إلى ترجمة الدروس والمهارات المكتسبة إلى واقع عملي ملموس



برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أقامت كلية علي الصباح العسكرية حفل توزيع الشهادات على خريجي الدفعة (23) من الطلبة الضباط الجامعيين.



هذا، وقد هنأ الشيخ فهد اليوسف الخريجين على نيلهم الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن فخره واعتزازه بالرعاية الأميرية السامية لحفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23)، مشيدا بما وصل إليه أبناؤه الخريجون من مستوى أكاديمي وعملي يؤهلهم للانضمام إلى إخوانهم منتسبي الجيش الكويتي، داعيا إياهم إلى ترجمة الدروس العلمية والمهارات الميدانية التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم بالكلية إلى واقع عملي ملموس تستفيد منه وحداتهم العسكرية، وأن يكونوا قدوة في تعاملهم ومثالا يحتذى في أقوالهم وتصرفاتهم، وأن يعملوا بكل إخلاص وتفان لخدمة وطنهم وحمايته والذود عنه، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



كما أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عن شكره وتقديره لقيادة ومنتسبي كلية علي الصباح العسكرية، على ما بذلوه من جهود وعمل مخلص دؤوب أثمر الاحتفال بتخريج هذه الكوكبة من الضباط.



حضر مراسم حفل توزيع الشهادات وكيل وزارة الدفاع الشيخ



د.عبدالله المشعل، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.