ناصر العنزي



انفرد العربي وحيدا بصدارة دوري زين الممتاز بعد تغلبه على الجهراء المتواضع 6-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد صباح السالم ضمن الجولة 15 برصيد 36 نقطة بانتظار مواجهة الكويت والقادسية غدا فيما بقي الخاسر على نقطتيه.



وسجل أهداف " الأخضر" النيجيري إيوالا 21 وبدر طارق39 وجمعة عبود 72 ووليد الصبار 83 و 92 وبندر السلامة 94.



ولم يجد العربي صعوبة في الخروج بالنقاط الثلاث بعدما سيطر تماما على مجريات اللعب واحكم قبضته الهجومية بتواجد ايوالا وعلي خلف وحمزة خابا، وقد أجرى مدرب العربي داركو عدة تغييرات في تشكيلته لعدم رضاه عن بعض لاعبيه في مباراة القادسية الماضية والتي تسببت في خروجه من كأس سمو الأمير، حيث تواجد بندر السلامة وأيمن الصفاقسي في دكة الاحتياط. وفي الشوط الثاني أحدث داركو تغييرات لتعزيز خطوطه ومنها دخول بندر السلامة لزيادة الضغط الهجومي وصنع السلامة هدفين وسجل هدفا، فيما واصل الجهراء مسلسل خسائره وبقي بلا فوز حتى الآن رغم اجتهادات لاعبيه في تحسين صورة الفريق غير أن الظروف الإدارية التي مرت بالنادي وعدم تواجد مدربه عبدالله الشلاحي مع الفريق داخل الملعب لا شك ألقت بظلالها على نتائج الجهراء وتأخره عن باقي الفرق.

أدار المباراة محمد العطار وأجاد في إدارتها.