مريم بندق



كشف مصدر لـ «الأنباء» عن تكليف فريق عمل بديوان الخدمة المدنية يضم كوادر وطنية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة لاستكمال عمل كبير يتعلق بأنظمة بصمة الحضور والانصراف لجميع الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح أن العمل يتضمن تفعيل ربط بصمة حضور وانصراف الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، وإلغاء الأنظمة الخاصة بهذه الجهات اعتبارا من مارس المقبل، وتأتي وزارة التربية التي تشملها هذه الخطوة استكمالا لما نفذ في الوزارات الأخرى، وتم إنجاز النسبة الأكبر وجار الربط للجهات المتبقية.

هذا، وقدم الديوان شرحا بالفيديو على تطبيق «إكس» لطريقة استخراج شهادة إلكترونية للبرامج التدريبية المحلية عن طريق برنامج «سهل»، وحسب المصدر فإن الديوان يتطلع إلى إضافة المزيد من الخدمات على البرنامج.

بالفيديو .. "ديوان الخدمة"‬⁩ يشرح طريقة استخراج شهادة إلكترونية للبرامج التدريبية المحلية عن طريق برنامج "سهل"

نشر ديوان الخدمة المدنية فيديو توضيحيا على تطبيق "إكس" تضمن شرحا لطريقة استخراج شهادة إلكترونية للبرامج التدريبية المحلية عن طريق برنامج "سهل"

ربط الحضور والانصراف في كل الجهات بالنظم المتكاملة لـ «الديوان» اعتباراً من مارس.. وإلغاء الأنظمة الخاصة

بصمة دوام موظفي الحكومة.. مركزية

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن تكليف فريق عمل بديوان الخدمة المدنية يضم كوادر وطنية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة لاستكمال عمل كبير يتعلق بأنظمة بصمة الحضور والانصراف لجميع الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح أن العمل يتضمن تفعيل ربط بصمة حضور وانصراف الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، وإلغاء الأنظمة الخاصة بهذه الجهات اعتبارا من مارس المقبل، وتأتي وزارة التربية التي تشملها هذه الخطوة استكمالا لما نفذ في الوزارات الأخرى، وتم إنجاز النسبة الأكبر وجار الربط للجهات المتبقية.