الموافقة على مشروع قانون "المفوضية العامة للانتخابات" ورفعه إلى صاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة

إدانة الهجوم الإرهابي في الصومال الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الإماراتية

ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء الإثنين 12 - 2 - 2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء 13 - 2 - 2024 متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة، متمنيا لسموه، حفظه الله ورعاه، والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.



من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء، عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق بمناسبة فوز المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة كأس آسيا قطر 2023، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والإمكانات التي وفرتها لاستضافة هذه البطولة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تهنئته للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة حصول المنتخب الأردني على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا قطر 2023، مشيدا بالأداء المتميز والروح العالية التي ظهر بها المنتخب الأردني.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية يوم الثلاثاء الموافق 13 - 2 - 2024 والأربعاء 14 - 2 - 2024.



واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة "المفوضية العامة للانتخابات" وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

وأبن مجلس الوزراء النائب الأسبق المغفور له بإذن الله تعالى راشد صالح التوحيد الذي انتقل إلى جوار ربه الأحد 11 فبراير، بعد مسيرة طويلة من العطاء، حيث نال المغفور له بإذن الله تعالى عضوية مجلس الأمة عام 1963، والمجلس إذ يستذكر جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز في الحياة البرلمانية في كل الأصعدة والميادين لخدمة وطنه ليتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العناصر التابعة لقوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الإماراتية، وذلك أثناء تواجدهم في جمهورية الصومال لأغراض تدريبية، مؤكدا وقوف الكويت ومؤازرتها لأشقائها في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة أمام هذا العمل الغادر، مشددا على ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومجلس الوزراء إذ يتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة إلى مملكة البحرين الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبيهما وإلى ذوي الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.