خالد المونس: الخطر الحقيقي عندما يتم العبث بالهوية الوطنية بذريعة حمايتها ومواد الجنسية مجزّأة ولكن النهج أخيراً يدفع إلى تقسيم المقسم والنهج الحكومي في السنوات الأخيرة ميّز بين حملة الجنسية الأولى عن بقية مواد الجنسية والسبب في استبعاد بعض المتفوقين من التعيين في النيابة العامة بسبب أن جنسيتهم وفق المادة السابعة بصفة أصلية وسأقف بصلابة ضد العنصرية.. والولاء للوطن لا يعتمد على مادة الجنسية وإنما على العطاء ويجب تقديم الأكفأ وقدموا الأفضل والأكفأ لاستلام المناصب وانتظر من وزير العدل قرار لجنة التظلمات بخصوص تعيين وكلاء النيابة

سعود العصفور: الحكومة السابقة قدمت صورة رائعة من التعاون الحكومي-النيابي وقدمت خارطة تشريعية واحدة وغاب عن المجلس الطرح الطائفي والفئوي والعنصري وقدمنا العديد من القوانين والآن حكومة جديدة برئاسة د. محمد الصباح ونحن نمد لها يد التعاون والتنسيق.. وأقول لرئيس الوزراء الإصلاح مكلف ومزعج ويتطلب المرور بحقبة حرجة من القوانين الشجاعة

متعب الرثعان: نحذّر الحكومة من المساس بأصحاب الدخول المحدودة والدول الأخرى تحتفل كل يوم بإنجازات عالمية ونحن لا نزال كل يوم نطلب من الوزراء إصلاح الطرق أو توفير كتب للمدارس ومنذ الستينيات نتحدث عن تنويع مصادر الدخل لذلك نحن بحاجة إلى خطة دولة وليس خطة حكومة

مجلس الأمة يوافق على رسالة مـن اللجنة التعليمية تطلب فيهـا إحالة تكليفها ببحـث موضـوع معاناة الطلبـة فـي منـاطق البلاد الجنوبيـة إلـى لجنـة الاهتمـام بتحسين المناطق الحديثـة والنائيـة

المجلس يوافق على رسالة من عدد من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة

حمدان العازمي: إنشاء سوق للأبل حق ومعمول فيه بالدول الخليجية نحن نحارب أهل الحلال ولا يجوز أن تكون كل المناطق مسورة، وهذا من اختصاص لجنة الأمن الغذائي ولكن هناك تداخل في اختصاص اللجان

حمد المطر: نحن لا نسمح بالتجاوزات في الأدوية وفي 2024 تم تسجيل الأدوية بشكل يدوي والحكومة تتحدث عن الرقمنة .. ملفات تضيع بشكل متعمّد وهم يضربون الشركات الصغيرة على حساب مافيا الأدوية ويعرفها وزير الصحة وهناك 61 صيدلية لمواطنين تم إيقافها بححج وهمية ولا تقول غسيل أموال أنت تعرف من عنده غسيل أموال

وزير الصحة: لا يمكن تأخير تسجيل في بعض الأدوية ونقارنه بأهمية وجودة الدواء.. وزارة الصحة السد المنيع لصحة المواطن ولا يمكن إدخال أدوية قد تضر بالمواطنين.. وقمنا بإدخال الملف الإلكتروني

بدر نشمي: بشأن الرسالة الرابعة حول تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية الرسالة من اختصاص لجنة الشباب والرياضة وسبق أن تم تكليف اللجنة حيث انجزنا 60‎%‎ من التحقيق في هذا التكليف وخلال الأيام المقبلة ننجز الموضوع..وأطلب من مقدمي الرسالة سحبها لأنها من اختصاص "لجنة الرياضة"

-علينا تحصين الجبهة الداخلية من خلال العدل والمساواة وعدم التمييز بين الشعب الكويتي على أساس مادة أولى وثانية وللأسف التعليم من سيئ إلى أسوأ وهناك تعمد في عدم تطوير التعليم العام ويجب إدراج قانون الجمع بين الدراسة والوظيفة والذي وقع عليه 41 نائباً ويجب إقراره..ولماذا لم يتم توزيع جنوب القيروان؟

عادل الدمخي: إلغاء المجلس الأعلى للمحافظات "قرار جريء وشجاع" من الحكومة لأنها بطالة وهمية وهناك وزارات فيها تكدس للموظفين ولماذا نمنع الموظف من استكمال دراسته الجامعية بعد سنتين من الثانوية؟..ولماذا التأخر في تسجيل الأدوية؟

الرئيس أحمد السعدون : التصويت نداء بالاسم على شطب كلمة النائب عبدالكريم الكندري الحضور 61 الموافق 16 عدم الموافقة 44 ونائب لم يشارك بالتصويت إذاً لم يوافق المجلس على الشطب وتصحح المضبطة

عبدالكريم الكندري: قام الرئيس بشطب مداخلتي تلفزيونياً والمسألة ليست جوازية والمادة أعطت الرئيس الحق حسب اللوائح والرئيس لم يكتف بالشطب التلفزيوني وإنما شطب كلمتي من المضبطة

المجلس ينتقل إلى التصديق على المضبطتين المتعلقتين بالجلستين السابقتين حيث اعترض النائب د. عبدالكريم الكندري على شطب كلمته من مضبطة الجلسة السابقة

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة العادية والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين

المجلس ينتقل إلى بند الرسائل الواردة وهي كالتالي :



1-رسالة من لجنة الموارد البشرية تطلب فها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.

2- رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.

3- رسالة من عدد من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية وأي مخالفات في أعمال الهيئة العامة للرياضة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

4- رسالة من عدد من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.

5- رسالة مـن التعليمية البرلمانية تطلب فيهـا إحالة تكليفها ببحـث موضـوع معاناة الطلبـة فـي منـاطق البلاد الجنوبيـة إلـى لجنـة الاهتمـام بتحسين المناطق الحديثـة والنائيـة للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.