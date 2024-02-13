وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم، إلى العاصمة المنامة بمملكة البحرين وذلك في زيارة دولة.

هذا وقد قام سرب من الطائرات العسكرية البحرينية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء البحرينية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وسمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس الديوان الملكي ورئيس بعثة الشرف المرافقة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وسعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.

هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ علي العذبي والشيخ علي الجابر والشيخ خليفة الجابر والشيخ جابر مبارك عبدالله الأحمد الصباح والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح والشيخ عزام مبارك صباح الناصر الصباح والشيخ فواز سعود الناصر السعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.