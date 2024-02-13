محمد الجلاهمة



في اشارة لما نشرته « الأنباء»في عددها الصادر الاثنين الماضي اعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة بواسطة اغنام حية قادمة من احدى الدول، حيث تتمثل تفاصيل الواقعة، انه واثناء نشاط قطاع الامن الجنائي في البحث والتحري عن مهربي ومروجي السموم توصل رجال المكافحة عن معلومات بوجود شحنة مخدرات، وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات واخذ الإذن القانوني تم ضبط (3) متهمين وبحوزتهم (5) كيلو من مادة الشبو المخدرة و(15,000) حبة من الكبتاجون و(100) جرام من مادة الهيروين وكيلو من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في احشاء أغنام حية وبطريقة مبتكرة.

واكدت وزراة الداخلية انه تمت احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة مستمرون في ضبط تجّار السموم ومروجيها مهما تنوعت أساليبهم، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).