أقيمت بقصر الصخير ظهر اليوم، مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه رعاه الله لمملكة البحرين .

وتوجه سموه وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين في موكب رسمي إلى قصر الصخير حيث رافقتهما كوكبة من الخيالة، واصطف على جانبي الطريق عدد من طلاب وطالبات مملكة البحرين رافعين أعلام البلدين الشقيقين وقامت مجموعة من الفرق الشعبية بأداء العرضة البحرينية.

وعند وصول الموكب إلى قصر الصخير قامت الفرق العسكرية بنفخ الأبواق، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه رعاه الله، ثم تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الملكي لمملكة البحرين.

الأمير يغادر مملكة البحرين بعد زيارة دولة