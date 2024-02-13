أنقرة - الأناضول

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في لقاء على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بين 12 و14 فبراير الجاري، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الرئيسين ناقشا العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين والقضايا الإقليمية والعالمية والحرب الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرئيس أردوغان رفضه للهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح مثلها مثل غزة بكاملها، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن خطوات لوقف إسرائيل في أقرب وقت.

وأشار أردوغان إلى عزم تركيا محاربة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، مؤكدا ضرورة التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب.