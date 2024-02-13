بحفظ الله ورعايته، غادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم العاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في مقدمة مودعي سموه، حفظه الله، على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

كما كان في وداع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وسمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ورئيس الهيئة العامة للرياضة والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس الديوان الملكي والمشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس بعثة الشرف المرافقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين وسفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.