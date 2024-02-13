بحفظ الله ورعايته، عاد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن عصر اليوم قادما من مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بعد زيارة دولة.

وقد رافق سموه وفد رسمي ضم كلا من الشيخ علي خليفة العذبي الصباح والشيخ علي جابر الأحمد الصباح والشيخ خليفة عبدالله الجابر الصباح والشيخ جابر مبارك عبدالله الأحمد الصباح والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح والشيخ عزام مبارك صباح الناصر الصباح والشيخ فواز سعود الناصر السعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.