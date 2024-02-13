التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الثلاثاء في ديوان عام الوزارة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية بمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة دانيال بنيام وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واستذكار أبرز المحطات التاريخية التي جمعت الشعبين والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا وما تم تحقيقه من إنجازات عديدة بين البلدين في كافة المجالات الحيوية والهامة وبحث ما يمكن تحقيقه في إطار تطوير تلك العلاقات على مدى الأعوام المقبلة.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة ومناقشة أطر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين تجاه كافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا الحيوية والهامة التي تواجهها المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك تجاهها.

بدوره جدد المسؤول الأمريكي إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بصون أمن وسلامة دولة الكويت وشعبها الأمر الذي يعد محورا راسخا في العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.