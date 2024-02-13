التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الثلاثاء مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة والكومنولث في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة اللورد طارق أحمد وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت والتي تأتي في إطار احتفال البلدين الصديقين بالذكرى ال125 على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تم مناقشة الفرص الواعدة واستكشاف ميادين التعاون الجديدة بين البلدين الصديقين في هذا الإطار.

كما تم بحث مجمل الاستحقاقات المقبلة بين البلدين الصديقين والإعراب عن التطلع المشترك نحو الانطلاق بمستويات التعاون الاستراتيجي إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية بما يعود بالمنفعة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وفي سياق التطورات الإقليمية والدولية تم بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك لاسيما التطورات الخطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان على قطاع غزة حيث شدد وزير الخارجية على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف الاقتتال الدائر في غزة وضمان إيصال المساعدات الانسانية إلى القطاع وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.