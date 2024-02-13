التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر اليوم الثلاثاء بوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة والكومنولث في وزارة خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة اللورد طارق أحمد بمناسبة زيارته للبلاد لترؤس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري العشرين لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية.

وناقش الجانبان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات في كلا الدولتين كما تم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقام اللورد طارق أحمد بالتوقيع على سجل كبار الزوار بحضور نائب وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كما أقام الشيخ جراح الجابر مأدبة غداء على شرف اللورد طارق أحمد والوفد المرافق له بهذه المناسبة.