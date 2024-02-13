بحث سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح الناصر مع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر تعزيز علاقات التعاون المشترك.

وقال السفير الشيخ صباح الناصر في تصريح لـ (كونا) اليوم الثلاثاء إن ذلك جاء خلال زيارة أجراها للأمير فيصل بقصر الحكم في الرياض.

وأفاد بأنه استعرض مع الأمير فيصل أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزها إضافة إلى الأثر الإيجابي لزيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الأخيرة للرياض.

وأضاف السفير الشيخ صباح الناصر ان الكويت والسعودية مقبلتان على تعاون أعمق وأوسع في قادم الأيام، متوقعا تحقيق تقدم كبير وتطور لافت على المستويات كافة للبلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قام في 30 يناير الماضي بزيارة دولة للمملكة العربية السعودية انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما.