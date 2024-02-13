صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر بأن أمن وسلامة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواطنين، هو ما أقسمنا عليه، وتعتبر أولى أولويات القوات المسلحة، مضيفا أنه لا مجال في التشكيك بحرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على أمن وسلامة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواطنين ومنتسبي القوات المسلحة، وتحت شعارنا في القوات المسلحة «الله، الوطن، الأمير» وهذا قسم عظيم.

وأضاف الصقر أن رئاسة الأركان العامة للجيش حريصة كل الحرص على أمن وسلامة منتسبيها من كافة الصنوف عامة وطياري القوة الجوية الذين هم أحد مكونات القوات المسلحة، ولا يمكن التهاون بأمن وسلامة المعدات المستخدمة من قبل صنوف القوات المسلحة.

وسيتم الإجابة عن الأسئلة التي قدمت من قبل عضو مجلس الأمة النائب الفاضل حمد محمد المدلج بكل شفافية في حال ورودها إلينا بشكل رسمي، وفق النظم واللوائح المتبعة ومن خلال القنوات الرسمية.