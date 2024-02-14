أكد وزير الخارجية البحريني د.عبداللطيف الزياني أن العلاقات البحرينية - الكويتية ذات خصوصية تاريخية وحضارية فريدة أرسى قواعدها الآباء والأجداد على أسس متينة من الود والاحترام المتبادل ووحدة الدين والدم والمصير ووشائج القربى والنسب.



وأعرب الزياني في تصريح صحافي عن اعتزاز مملكة البحرين بزيارة الدولة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد باعتبارها تجسيدا حقيقيا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين كمثال في الترابط بين الأشقاء.



كما أكد أن الزيارة إضافة جديدة لمسيرة علاقات أخوية تزداد قوة ورسوخا وازدهارا كأنموذج في التحالف السياسي والأمني والتكامل الاقتصادي الوثيق.



وأشاد الزياني بما تحظى به العلاقات الثنائية من رعاية واهتمام كبيرين من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما.



وثمن حرص حكومتي البلدين برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد وأخيه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء على توطيد أواصر هذه الشراكة الأخوية الاستراتيجية الشاملة من خلال تفعيل قرابة 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا للتعاون الثنائي.



ولفت إلى تطلعاتهما لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها الـ 11 قريبا بالكويت بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.