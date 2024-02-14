شارك ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بإنزال دفعة من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة جوا، حيث يفتقر السكان وعددهم 2.4 مليون نسمة إلى الغذاء والدواء والحاجيات الأساسية بعد 4 أشهر من الحرب، بحسب ما ظهر في شريط فيديو مصور.



وفي فيديو قصير بثته قناة «المملكة» الرسمية يظهر الملك عبدالله بملابسه العسكرية وهو يشارك مع عسكريين بعملية إنزال المساعدات للمستشفى الميداني الأردني شمال غزة من طائرة عسكرية من طراز سي-130.



وشملت المساعدات التي تم إنزالها بواسطة مظلات موجهة بنظام «جي بي أس» مواد إغاثية وإنسانية وطبية. وعملية الإنزال الأخيرة نفذتها القوات المسلحة الأردنية والهولندية مساء الإثنين 5 فبراير.



وسبق للأميرة سلمى ابنة الملك عبدالله، التي تحمل رتبة ملازم أول طيارة في سلاح الجو الملكي الأردني، أن شاركت في منتصف ديسمبر بعملية إنزال مستلزمات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني.



كما شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله في 20 نوفمبر بعملية إيصال المستشفى الميداني الأردني الثاني المخصص لجنوب قطاع غزة إلى مطار العريش في مصر.