أبدت الفنانة سيرين عبدالنور رأيها في موضة النسخ العربية من المسلسلات التركية، وأكدت أن الأصداء كانت قوية، وكل عمل يترك بصمته الخاصة.



وعن تقديم مشاهد القبلات في المسلسلات، قالت سيرين، في لقاء إعلامي على هامش حضورها أسبوع الموضة في دبي: «كممثلة، لا توجد لدي مشكلة، بالنسبة لي الممثل يختار هل يقدم هذه المشاهد أو لا، لكن أنا أرفض تقديم المشاهد الجريئة، أولا لأن زوجي لا يحب هذه المشاهد، وحتى قبل زواجي والدي لا يحب تلك التفاصيل».



وتابعت: «الفن في حد ذاته جريء ولابد من تقديم قصص جديدة للجمهور، والمشاهد هو من يختار أي عمل سيشاهده، واليوم لدينا أشخاص كثيرون تختلف آراؤهم، هناك من يحب الأكشن، وهناك من يحب الرومانسي والفنان عليه أن يقدم كل شيء، هناك من يحب القصص الجريئة سواء في المواضيع أو بالتمثيل».



وحول جديدها، كشفت سيرين أنها صورت مسلسلا بعنوان «النسيان»، يتكون من 15 حلقة، ويشارك فيه عدد من نجوم سورية ولبنان، وهو من بطولة قيس الشيخ نجيب وندى أبو فرحات، لكنها لا تعرف ما إذا كان سيعرض في رمضان لهذا العام أم لا.