أعلنت هيئة أسواق المال عن فوزها بمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) من خلال تزكيتها وممثلا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) في مجلس الإدارة، وذلك لمدة سنتين للفترة من العام 2024 الى 2026 وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تفوز هيئة أسواق المال بهذا المنصب.



وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أكبر لجان المنظمة، حيث يبلغ عدد أعضائها 115 عضوا من الدول يشكلون 75% من الأعضاء العاديين والمراقبين فيها، وتشمل هذه اللجنة كلا من أوروبا، آسيا، أفريقيا، أميركا الجنوبية، وأوقيانوسيا.



وتهدف اللجنة إلى تطوير وتعزيز فاعلية الأسواق المالية الناشئة من خلال وضع الضوابط والمعايير التي من شأنها رفع كفاءة تلك الأسواق، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة والدعم الفني، وكذلك تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات.



وتأتي عضوية الكويت، ممثلة بهيئة أسواق المال، في اللجنة من خلال تمثيل مؤسسي وليس شخصيا ايمانا من هيئة أسواق المال بالكفاءات الوطنية والتزاما بمبادئ العمل المؤسسي، ويتيح التمثيل المؤسسي للهيئة المرونة لاختيار الممثل المناسب لتمثيلها في مجلس إدارة (الأيسكو) مادام يعمل في هيئة أسواق المال، وللهيئة الحرية في تغييره بأي وقت لأنه تمثيل لهيئة أسواق المال بوصفها مؤسسة وليس تمثيلا شخصيا يزول بزوال صفة الشخص في الهيئة.



وبالحصول مجددا على هذا المنصب تكون هيئة أسواق المال ممثلة تمثيلا مؤسسيا في مجلس إدارة منظمة (الأيسكو)، وهو ما تطمح معه الهيئة لفتح آفاق جديدة من التعاون والاطلاع عن كثب على تجارب ممثلي الأسواق المتقدمة في مجالات تنظيم أسواق المال والرقابة عليها والأدوات الاستثمارية الجديدة والمتطورة.



وذلك فضلا عن الاستفادة من مشاركة مجلس إدارة منظمة (الأيسكو) في العديد من المنظمات والجهات الدولية المرموقة ذات العلاقة المباشرة بأعمال أسواق المال مثل لجنة بازل، والمفوضية الأوروبية، ومجلس الاستقرار المالي، والمنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق الداخلي، والبنك الدولي، والتي ترتبط أعمالها وقراراتها بأهداف ومهام الهيئة.



ويأتي هذا الإنجاز تتويجا للمشاركة الفاعلة والمثمرة لهيئة أسواق المال في أنشطة وفعاليات لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، ومنها لجنة تشريعات الأسواق الثانوية (Committee on Regulation of Secondary Markets)، ولجنة تشريعات الوسطاء (Committee on Regulation of Market Intermediates)، ولجنة المشتقات المالية (Committee on Derivatives).



فضلا عن التزامها بنسبة لا تقل عن 97% بمبادئ المنظمة (IOSCO Principles)، وهو الأمر الذي يعكس تقدير أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بناء على الدور الفعال لهيئة أسواق المال بأعمال اللجنة مما أدى إلى الانتهاء من إجراءات الترشيح بوقت سابق والإعلان بتاريخ 12/2/2024.



وفي هذا الصدد، تؤكد هيئة أسواق المال أن الهدف من تلك العضوية تحقيق أقصى استفادة من خلال تبادل الخبرات والعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في منظمة (الأيسكو) مما سيساهم ببالغ الأثر في تلبية الطموحات الرقابية والتشريعية في السوق المالي الكويتي وتحقيق الرؤى الاقتصادية المستقبلية والعمل ضمن أهداف رؤية الكويت 2035. وبهذه المناسبة تثني الهيئة على جهود ودعم وزير التجارة والصناعة للهيئة لما له من تأثير على استمرار تقدم الهيئة.