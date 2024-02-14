عقد اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) اجتماعا لفريقه التطويري برئاسة المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام) رئيس الاتحاد محمد الريسي ومشاركة نائب رئيس الاتحاد المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم والمدير العام لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) عبدالله بوحجي وبحضور الامين العام للاتحاد د.فريد ايار.



وقال الريسي في تصريح لـ «كونا» إن الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وكالات الأنباء الأعضاء وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير القدرات الفنية إضافة إلى مناقشة آلية تطوير عمل الاتحاد وتبادل وجهات النظر سعيا لتعزيز العمل المشترك وتقديم أفضل الممارسات بين الوكالات العربية والإقليمية.



وأضاف أن الاجتماع يعد الأول لاتحاد (فانا) بعد عقد الجمعية العمومية في نوفمبر 2023 خلال فعاليات منتدى ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي استضافته أبوظبي ويعتبر بمنزلة «اجتماع عصف ذهني» حول كيفية تطوير إمكانيات الاتحاد وتعزيزه وتقويته من خلال الوكالات الأعضاء.



وأوضح أن الاتحاد يسعى إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها وكالات الأنباء العربية لجمهورها في ظل التطورات السريعة التي يشهدها مجالا الإعلام والتكنولوجيا إضافة إلى تحديد استراتيجيات جديدة تساعد تلك الوكالات على مواكبة التطورات والتحديات.



وأكد الريسي التزام اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) ببذل جهود مشتركة مع أعضائه والعمل كفريق واحد وبتنسيق مستمر بغية تحقيق أهدافنا وتعزيز مكانتنا وتحقيق مكانة بارزة على الساحة الإعلامية العالمية.



ويضم (فانا) وكالات الأنباء الوطنية لـ 18 بلدا عربيا ويهدف إلى توثيق الصلات المهنية بين الوكالات الأعضاء وتأمين أوسع المجالات لتوزيع الأخبار داخل البلاد العربية وإيصال الأخبار العربية إلى الخارج إضافة إلى رفع مستوى أعضائه بتقديم المشورة وتشجيع تبادل وعقد الاجتماعات الدورية لتلك الوكالات.