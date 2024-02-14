

في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية، أفادت وزارة الصحة بتسلم قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع في الوزارة لرخصة تشغيل مركز العبدلي الصحي الجديد، وذلك من قوة الإطفاء العام.



وبهذه المناسبة أوضح الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع م.إبراهيم النهام بتسلم رخصة تشغيل مركز العبدلي الصحي، والذي أعيد بناؤه بتبرع من علي محمد ثنيان الغانم، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارة وقوة الإطفاء العام فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة.



وتقدم م.النهام في هذا الصدد بالشكر لرئيس قوة الإطفاء بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد، ومدير إدارة المشاريع الحكومية في قوة الإطفاء العام العميد حسن محمد النعمة على جهودهما وتعاونهما البناء، فيما يخص مختلف مشاريع وزارة الصحة.



وجدير بالذكر أن مركز العبدلي الصحي يأتي في إطار التوسع الجغرافي للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، ضمن مجموعة مشاريع في محافظات البلاد، ويضم عددا من الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة، وقسم الأسنان والحوادث والمختبرات والصيدلية، والمتوقع تشغيله خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله.