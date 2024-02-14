

تحت رعاية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، أقامت إدارة التوعية والإرشاد في وزارة الشؤون الاجتماعية حفل افتتاح المخيم الربيعي السنوي الـ 21 لأبناء ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية ضمن الخطة التشغيلية في قاعة باسل بن علي بوناقة، رحمه الله ،وبحضور المستشار صالح العجيل ومدراء ومراقبي قطاع الرعاية الاجتماعية.



ورحب مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان بالنيابة عن وكيل وزارة الشؤون بالحضور والضيوف، وأثنى على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهم الأبناء والنزلاء وتعزز مبدأ المواطنة والمسئولية تجاه الوطن وذلك من منظورها الشرعي، وتم إقامة هذا المخيم الربيعي تحت شعار «نعمة وطن»، حيث تخلل الحفل على فقرة تراثية (براحه بوسالم) وتكريم الجهات المشاركة ومعرض الإنجازات، مشيرا نحن في قطاع الرعاية الاجتماعية نلتمس هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا من رعاية أبنائنا لنزلائنا في الدور الايوائية (المسنين والأحداث والحضانة والمعاقين)، واعتبر أن الرعاية لا تقتصر على توفير الخدمات الصحية والنفسية فقط بل نسعى كإدارة إلى تأصيل العلم الشرعي والأخلاق والقيم والعقيدة الإسلامية الصحيحة على منهج وسطي معتدل.



كما شكر القطان الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية على دعمها المستمر لأنشطة الإدارة وبالأخص جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الفردوس على دعمها الكامل لهذ المخيم الربيعي الـ 21 وذلك ضمن مشروعها «كويتنا تستاهل»، وهذا يأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الوزارة ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام.