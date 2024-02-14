

عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، أقام التوجيه الفني لمادة الاقتصاد المنزلي فعالية بعنوان «بصمة في حب الوطن» في بهو ديوان عام وزارة التربية، بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي وبحضور عدد من مدراء الإدارات ومن الموجهين والمعلمين والمعلمات من مختلف المناطق التعليمية.



وقال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي أن الوزارة تحرص دائما على غرس حب الوطن في نفوس أبنائها الطلبة وتعزز قيم الانتماء وترسيخ قيم الولاء والمحافظة على الثوابت الوطنية والتمسك بقيمها الروحية، معربا عن شكره لكل من ساهم في هذا الاحتفال.



من جانبها، ذكرت الموجه العام لمادة الاقتصاد المنزلي بالإنابة عذراء العراك أن هذا الاحتفال شارك فيه جميع المناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص وإدارة التربية الخاصة، موضحة ضرورة مشاركة أبنائنا الطلبة في هذه الفعاليات وتسليط الضوء على مهارات وقدرات ذوي الإعاقة وتمكينهم للشراكة المجتمعية لأنهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وأن هذا الوطن سيتم دائما مرفوع بسواعد وجهود أبنائها.



وتضمن الحفل قصائد وطنية، ثم تقديم لوحات استعراضية شارك فيها طالبات مدرسة أسماء بنت يزيد الأنصارية للبنات.



وفي ختام الفعالية، قام الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي وعدد من المسؤولين بجولة في المعرض شملت مشاركة المدارس بأعمال تعبر عن حب الوطن.