عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الرابع عشرة من الضاحية 4 وذلك يوم الاربعاء الموافق 14 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة، حتى نفاد بطاقات الاحتياط.



واضافت «السكنية» ان أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 30/9/2004 وما قبل.



ولفتت إلى انه في حال تعذر استلام صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة (الأساسية أو الاحتياط) او حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة،، مشيرة إلى انه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.