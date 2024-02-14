قال المدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات الكويتي بالتكليف د.عمار الحسيني إنه تم استعراض مبادرة «مسار» التي يشرف عليها الجهاز خلال اجتماع مديري الحكومة الإلكترونية العرب الـ11 بدبي والتي لاقت استحسان واهتمام الدول لدورها في دعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية.



وأضاف الحسيني لـ«كونا» عقب مشاركته في الاجتماع الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وتستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية أن مبادرة (مسار) تسهم في مساعدة الجهات الحكومية في البلاد في إعداد خارطة طريق خاصة بها للتحول الرقمي بناء على اختصاصات الجهة وأولوياتها.



وأوضح «تشرفنا بتقديم العرض المرئي الذي قدمناه حول مبادرة مسار والذي استعرضنا خلاله أهدافها ومنهجيتها وكيفية تنفيذها بالإضافة إلى استعراض أهم الدروس المستفادة من تجربتنا، حيث حظيت بإعجاب واهتمام ممثلي الدول العربية وقد عبروا عن رغبتهم في التعاون والتواصل لتطبيق هذه المبادرة في بلدانهم».



وبسؤاله عن أهم ما جاء من مواضيع في الاجتماع، أفاد الحسيني بأنه تم عرض الاعمال التي تقوم بها (الاسكوا) في مجال التحول الرقمي ودعمها للدول العربية في هذا المجال والتحول الرقمي بالإضافة إلى استعراض الدول المشاركة باهم المبادرات والخبرات والمشاريع والتجارب لأنظمتها.



وبين أن المشاركة في هذه الاجتماعات تعتبر ذات أهمية بالغة ولجميع الدول المشاركة، حيث من المرجح أن تسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التحول الرقمي، مؤكدا حرص الجهاز أيضا على تقديم خدمات أفضل ومميزة للمواطنين.



من جهته، تحدث رئيس قسم تخطيط وتطوير الخدمات الرقمية للجهاز م.عبدالكريم الفوزان لـ «كونا» عن مبادرة (سهل لاب) التي أقامها الجهاز تحت إشراف وزارة الدولة لشؤون الاتصالات والتي تهدف إلى الاجتماع مع اصحاب الشأن والمختصين بفئات مختلفة من المجتمع للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم وتهدف كذلك إلى تحسين التطبيق الحكومي الموحد «سهل».



وأوضح الفوزان أن الجهاز قام بطرح خمس أفكار خلال هذه المبادرة معنية بفئة الشباب والمتميزين والمطورين ومواجهة الجمهور ولذوي الاعاقة جمعنا من خلالهم أفكارا إبداعية من هذه الفئات تمهيدا لاستخدامها في تطوير تطبيق سهل.