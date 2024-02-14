كرمت مبرة البغلي للابن البار الشيخ حمود الفيصل الحمود المالك الصباح باعتباره أحد أبناء الكويت البررة لعام 2023 خلال فعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2023 مع كوكبة من أبناء الكويت البررة الذين عملوا في مختلف المجالات، وذلك في الحفل الختامي الذي نظمته المبرة للسنة السابعة عشرة على التوالي، وشكر إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة ابراهيم البغلي للابن البار الشيخ حمود برساله شكر وتقدير وعرفان جاء فيها:



الأخ الكريم الشيخ حمود الفيصل الحمود الفيصل المالك الصباح «ابن الكويت البار»، شكرا لحضورك الراقي في حفل تكريمكم والذي نعتبره ركنا اساسيا للنجاح، وأضاف التميز لعمل مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار. شكرا لعطائكم المستمر للكويت، وشكرا لدعمكم الرائع لعمل اللجنة العليا للجائزة ولمشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، وفقكم الله وحفظكم ورعاكم ومد في أعماركم في خير وصحة وعافية يا رب العالمين.