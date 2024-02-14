عقدت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت الاجتماع الرابع لمجلس الكلية للعام الأكاديمي 2023 ـ 2024 بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة ـ بالشدادية، وذلك بحضور كل من عميد كلية الدراسات العليا بالإنابة د.أحمد المخيال، والعميد المساعد للتخطيط والتطوير بالإنابة د.محمد السماوي، ورؤساء المجال بالكليات الجامعية المختلفة.



ومن أبرز البنود التي تمت مناقشتها والمدرجة على جدول الأعمال التصديق والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق في 11/12/2023، ومذكرات الشؤون الأكاديمية: مذكرة بشأن التعديل على صحيفة تخرج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس بمجال التربية، ومذكرة بشأن التعديل على برنامج ماجستير العلوم في علوم المختبرات الطبية بمجال العلوم الطبية المساعدة، ومذكرة بشأن الضوابط المقترحة لفترة إجراء التعديلات بعد مناقشة الأطروحة/ الرسالة.