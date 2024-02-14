مريم بندق



علمت «الأنباء» أن لائحة البعثات الجديدة سيتم تعديل 18 بندا عليها وأهم التعديلات تتمثل في التالي:



1- تعديل مسميات خطط الإيفاد ليصبح:



٭ إجازة دراسية: الإيفاد لجميع المستويات التعليمية من دون تكاليف «بدل كتب فقط»



٭ بعثة دراسية: الإيفاد لجميع المستويات التعليمية مدفوعة التكاليف «بعثات دراسية» للفئات المستثناة للدراسات العليا الحاصلين على قبول من جامعات متميزة.



٭ منحة دراسية مدفوعة التكاليف لجامعة الخليج بمملكة البحرين



2- تعرف الجامعات المتميزة بقوائم الجامعات المعتمدة والمصنفة وفقا لضوابط وقرارات وزارة التعليم العالي والقوائم الصادرة من قبلهم ومن الجهاز الوطني لاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لجميع المستويات التعليمية.



3- يشترط في الموظف المرشح للحصول على البعثة أو الإجازة الدراسية أن تكون لديه مدة خدمة متصلة ومستمرة ف الجهة طالبة الإيفاد لا تقل عن سنة لجميع المستويات التعليمية



4- إلا يزيد سن الموظف عند منح البعثة أو الإجازة الدراسية عن 50 سنة لجميع المستويات التعليمية.



5- استثناء ذوي الإعاقة من جميع شروط الإيفاد بشرط وجود شهادة إعاقة سارية الصلاحية صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لجميع أنواع الإعاقة ولجميع المستويات التعليمية.



6- يجوز للجنة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية بناء على طلب الموفد موافقة عمله النظر في وقف البعثة أو الإجازة الدراسية مؤقتا وذلك للظروف والمبررات التي تجيزها اللجنة ولا تحتسب مدة الوقف المؤقت من ضمن مدة البعثة أو الإجازة الدراسية المقررة وفقا لأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية وما يرافقها من قواعد وتعاميم.



7- للموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية حق اختيار نوع الراتب الذي سيتم صرفه من جهة عمله طوال فترة البعثة أو الإجازة الدراسية ويكون وفقا للراتب التالي:



٭ راتب كامل مع البدلات



٭ راتب فقط من دون بدلات



وفي جميع الأحوال يطبق بشأنه أحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية وما يرافقها من قواعد وتعاميم.



8- يلتزم الموفد بالحصول على المؤهل الموفد من أجله خلال المدة المقررة للبعثة أو للإجازة الدراسية الممنوحة له وفي حال عدم حصوله على المؤهل خلال تلك المدة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في اللائحة، يتم إلغاء البعثة أو الإجازة الدراسية مع تطبيق الجزاءات المالية عليه وفقا للتالي:



٭ استرداد نسبة 50% من إجمالي ما تم صرفه في حال كان المرتب فقط من دون بدلات.



٭ استرداد نسبة 100% من إجمالي ما تم صرفه في حال كان المرتب كاملا مع البدلات.



9- يجوز الموافقة على استمرارية البعثة أو الإجازة الدراسية من «ماجستير إلى دكتوراه» وذلك بتقديم طلب الاستمرارية قبل استكمال متطلبات التخرج للماجستير سواء من بداية البعثة أو الإجازة الدراسية أو خلالها.



وفي جميع الأحوال يشترط الحصول على المؤهل الدراسي خلال المدة المقررة للبعثة أو الإجازة الدراسية وعدم وجود أي فترات انقطاع بين الدراستين وأن تكون الاستمرارية على نفس المقعد والتخصص في الخطة.



10- يسمح للموفد بدراسة فصل دراسي حر خارج مركز الإيفاد الأصلي بشرط الحصول على موافقة مسبقة عن طريق المكتب الثقافي التابع له وموافقة كلا من الجامعة الأساسية الموفد فيها والجامعة الأخري ووفقا لضوابط وقرارات وزارة التعليم العالي بدولة الكويت مع اخطار الديوان بذلك وعلى ان تحتسب دراسة الفصل الحر ضمن المدة المقررة للبعثة أو للإجازة الدراسية.



11- يصرح للموفد بدراسة مواد تمهيدية إذا كان القبول الأكاديمي يتطلب تلك الدراسة ولمدة سنة كحد أقصى وفي جميع الأحوال فإن مدة الدراسة التمهيدية لا تحتسب من ضمن مدة البعثة أو الإجازة الدراسية، وتكون السنة التمهيدية مدفوعة التكاليف في حال كان الايفاد في بعثة دراسية فقط.



12- يسمح للموفد بالدراسة عن بعد online وفقا لما تقضيه الظروف ووفقا لضوابط وقرارات وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.



13- يمنح الموفد بدلا للكتب بواقع 350 دينارا سنويا من بداية الايفاد للدراسة الأكاديمية حتى نهاية البعثة أو الإجازة الدراسية بما فيها فترات التمديد للبعثة أو الإجازة الدراسية لجميع المستويات التعليمية.



14- تعديل المخصصات المالية التي تمنح للموفد في بعثة دراسية للدراسات العليا للفئات المستثناة والصيادلة أو الموفد على خطة البعثات الدراسية لجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين للدراسات العليا بالإضافة لما يستحقه من راتب وتصرف له شهريا طوال مدة البعثة الدراسية وفقا للتالي:



950 دينارا مخصص الشهر الأول وتصرف مرة واحدة فقط خلال التفرغ الدراسي.



500 دينار للحاصلين على قبول من جامعات متميزة.



340 - 400 دينار غير ذلك من الجامعات وفقا لجدول المخصصات المعمول به حاليا.



15- يمنح الموفد في إجازة دراسية أو في بعثة دراسية لجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين نفقات طبع الرسالة وفقا لما يلي:



٭ بواقع 250 دينارا لطباعة رسالة الماجستير.



٭ بواقع 350 دينارا لطباعة رسالة الدكتوراه ويصرف كل منها للموفد لمرة واحدة فقط خلال البعثة أو الإجازة الدراسية.



16- يمنح الموفد المقيد في إحدى الجامعات المتميزة نفقات طبع الرسالة وفقا لما يلي:



٭ بواقع 450 دينارا لطباعة رسالة الماجستير.



٭ بواقع 600 دينار لطباعة رسالة الدكتوراه ويصرف كل منها للموفد لمرة واحدة فقط خلال البعثة أو الإجازة الدراسية.



17- إلغاء شرط التقدير في آخر مؤهل لجميع المستويات التعليمية.



18- إلغاء طلب تقاييم الكفاءة للدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس.



ملاحظة المستويات التعليمية هي الدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

تعديل 18 بنداً.. ويسمح للموفد بالدراسة عن بعد «online» وفقاً لما تقتضيه الظروف وضوابط وقرارات «التعليم العالي»

«الأنباء» تنشر لائحة البعثات الجديدة

إجازة دراسية: الإيفاد لجميع المستويات التعليمية من دون تكاليف «بدل كتب فقط»

«بعثة»: الإيفاد لجميع المستويات التعليمية مدفوعة التكاليف للفئات المستثناة للدراسات العليا الحاصلين على قبول من جامعات متميزة

«منحة» مدفوعة التكاليف لجامعة الخليج بمملكة البحرين

يشترط في الموظف مدة خدمة متصلة ومستمرة في الجهة طالبة الإيفاد لا تقل عن سنة لجميع المستويات التعليمية

إلغاء شرط التقدير في آخر مؤهل لجميع المستويات التعليمية وإلغاء طلب تقييمات الكفاءة للدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس

استثناء ذوي الإعاقة من جميع شروط الإيفاد بشرط وجود شهادة إعاقة سارية الصلاحية صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لجميع أنواع الإعاقة ولجميع المستويات التعليمية

المستويات التعليمية تشمل الدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه

علمت «الأنباء» أن لائحة البعثات الجديدة سيتم تعديل 18 بندا عليها، وأهم التعديلات تتمثل في التالي:

1 ـ تعديل مسميات خطط الإيفاد ليصبح:

- إجازة دراسية: الإيفاد لجميع المستويات التعليمية من دون تكاليف «بدل كتب فقط».

- بعثة دراسية: الإيفاد لجميع المستويات التعليمية مدفوعة التكاليف «بعثات دراسية» للفئات المستثناة للدراسات العليا الحاصلين على قبول من جامعات متميزة.

- منحة دراسية مدفوعة التكاليف لجامعة الخليج بمملكة البحرين.

2 - تعرف الجامعات المتميزة بقوائم الجامعات المعتمدة والمصنفة وفقا لضوابط وقرارات وزارة التعليم العالي والقوائم الصادرة من قبلهم ومن الجهاز الوطني لاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لجميع المستويات التعليمية.

3 - يشترط في الموظف المرشح للحصول على البعثة أو الإجازة الدراسية أن تكون لديه مدة خدمة متصلة ومستمرة في الجهة طالبة الإيفاد لا تقل عن سنة لجميع المستويات التعليمية.

4 - ألا يزيد سن الموظف عند منح البعثة أو الإجازة الدراسية على 50 سنة لجميع المستويات التعليمية.

5 - استثناء ذوي الإعاقة من جميع شروط الإيفاد بشرط وجود شهادة إعاقة سارية الصلاحية صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لجميع أنواع الإعاقة ولجميع المستويات التعليمية.

6 - يجوز للجنة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية بناء على طلب الموفد موافقة عمله النظر في وقف البعثة أو الإجازة الدراسية مؤقتا وذلك للظروف والمبررات التي تجيزها اللجنة ولا تحتسب مدة الوقف المؤقت من ضمن مدة البعثة أو الإجازة الدراسية المقررة وفقا لأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية وما يرافقها من قواعد وتعاميم.

7 - للموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية حق اختيار نوع الراتب الذي سيتم صرفه من جهة عمله طوال فترة البعثة أو الإجازة الدراسية ويكون وفقا للراتب التالي:

- راتب كامل مع البدلات.

- راتب فقط من دون بدلات.

وفي جميع الأحوال يطبق بشأنه أحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية وما يرافقها من قواعد وتعاميم.

8 - يلتزم الموفد بالحصول على المؤهل الموفد من أجله خلال المدة المقررة للبعثة أو للإجازة الدراسية الممنوحة له، وفي حال عدم حصوله على المؤهل خلال تلك المدة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في اللائحة يتم إلغاء البعثة أو الإجازة الدراسية مع تطبيق الجزاءات المالية عليه وفقا للتالي:

- استرداد نسبة 50% من إجمالي ما تم صرفه في حال كان المرتب فقط من دون بدلات.

- استرداد نسبة 100% من إجمالي ما تم صرفه في حال كان المرتب كاملا مع البدلات.

9 - يجوز الموافقة على استمرارية البعثة أو الإجازة الدراسية من «ماجستير إلى دكتوراه»، وذلك بتقديم طلب الاستمرارية قبل استكمال متطلبات التخرج للماجستير سواء من بداية البعثة أو الإجازة الدراسية أو خلالها.

وفي جميع الأحوال يشترط الحصول على المؤهل الدراسي خلال المدة المقررة للبعثة أو الإجازة الدراسية وعدم وجود أي فترات انقطاع بين الدراستين وأن تكون الاستمرارية على نفس المقعد والتخصص في الخطة.

10 - يسمح للموفد بدراسة فصل دراسي حر خارج مركز الإيفاد الأصلي بشرط الحصول على موافقة مسبقة عن طريق المكتب الثقافي التابع له وموافقة كل من الجامعة الأساسية الموفد فيها والجامعة الأخرى ووفقا لضوابط وقرارات وزارة التعليم العالي بدولة الكويت مع إخطار الديوان بذلك وعلى ان تحتسب دراسة الفصل الحر ضمن المدة المقررة للبعثة أو للإجازة الدراسية.

11 - يصرح للموفد بدراسة مواد تمهيدية إذا كان القبول الأكاديمي يتطلب تلك الدراسة ولمدة سنة كحد أقصى، وفي جميع الأحوال مدة الدراسة التمهيدية لا تحتسب من ضمن مدة البعثة أو الإجازة الدراسية، وتكون السنة التمهيدية مدفوعة التكاليف في حال كان الإيفاد في بعثة دراسية فقط.

12 - يسمح للموفد بالدراسة عن بعد online وفقا لما تقضيه الظروف ووفقا لضوابط وقرارات وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.

13 - يمنح الموفد بدلا للكتب بواقع 350 دينارا سنويا من بداية الإيفاد للدراسة الأكاديمية حتى نهاية البعثة أو الإجازة الدراسية بما فيها فترات التمديد للبعثة أو الإجازة الدراسية لجميع المستويات التعليمية.

14 - تعديل المخصصات المالية التي تمنح للموفد في بعثة دراسية للدراسات العليا للفئات المستثناة والصيادلة أو الموفد على خطة البعثات الدراسية لجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين للدراسات العليا بالإضافة إلى ما يستحقه من راتب، وتصرف له شهريا طوال مدة البعثة الدراسية وفقا للتالي:

- 950 دينارا مخصص الشهر الأول، وتصرف مرة واحدة فقط خلال التفرغ الدراسي.

- 500 دينار للحاصلين على قبول من جامعات متميزة.

- 340 -400 دينار غير ذلك من الجامعات وفقا لجدول المخصصات المعمول به حاليا.

15 - يمنح الموفد في إجازة دراسية أو في بعثة دراسية لجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين نفقات طبع الرسالة وفقا لما يلي:

- بواقع 250 دينارا لطباعة رسالة الماجستير.

- بواقع 350 دينارا لطباعة رسالة الدكتوراه، ويصرف كل منها للموفد لمرة واحدة فقط خلال البعثة أو الإجازة الدراسية.

16 - يمنح الموفد المقيد في إحدى الجامعات المتميزة نفقات طبع الرسالة وفقا لما يلي:

- بواقع 450 دينارا لطباعة رسالة الماجستير.

- بواقع 600 دينار لطباعة رسالة الدكتوراه ويصرف كل منها للموفد لمرة واحدة فقط خلال البعثة أو الإجازة الدراسية.

17 - إلغاء شرط التقدير في آخر مؤهل لجميع المستويات التعليمية.

18 - إلغاء طلب تقييمات الكفاءة للدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس.

ملاحظة المستويات التعليمية هي: الدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس والماجستير و الدكتوراه.