عبدالعزيز الفضلي



أصدرت وزارة التربية الدليل الارشادي لبصمة المعلم، والذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث اوضح ان جهاز البصمة يقوم بمحاولة التعرف الآلي عند الوقوف أمامه، وفي حالة التعرف على الشخص عن طريق الوجه يعطي رسالة لإخبارك بتسجيل عملية الدخول أو الخروج، فيجب الاختيار لكي يتم تسجيل حالة البصمة، وفي حال عدم الاختيار لا تتم عمليه التسجيل.



ويجب مراعاة اثبات الحضور باستخدام بصمة الاصبع للمعلمات المنتقبات، وعدم الاعتماد على بصمة الوجه.



مع مراعاة عدم اخذ بصمة الوجه بوجود النقاب، ويمكن استبدالها ببصمة الاصبع للموظفات المنتقبات.



وتقبل أجهزة البصمة إحدى الطرق للتسجيل سواء عن طريق الوجه أو بصمة الاصبع، كما يرجى التأكد بعد عمليه تسجيل الدخول او الخروج من البيانات الخاصة بك التي تظهر أسفل الشاشة باللون الأخضر والذي يدل على نجاح العملية.



كذلك الاخذ في الاعتبار ان نظام الحضور والانصراف الجديد لا يقبل البصمة الا في مركز العمل الخاص بك والمدون في نظام سجل المعلم.



وفيما يتعلق بحالات التكليف أو الندب يجب إخطار قسم الاجازات والدوام في المنطقة التعليمية لكي يتم نقل البصمة قبل الانتقال إلى مركز التكليف او الندب الجديد.



وذكر الدليل الارشادي الفئة التي سيتم تطبيق قرار البصمة عليهم هم كالتالي:



٭ أعضاء هيئة التدريس.



٭ الهيئة الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم في جميع المدارس.



٭ الموجهون والموجهات.



٭ المديرون والمراقبون ورؤساء أقسام الشؤون التعليمية في المنطقة التعليمية.



وفي حال فشل عملية البصمة يجب مراجعة قسم الاجازات والدوام بالمنطقة التعليمية الخاص بك للتأكد من مركز العمل الخاص بك.