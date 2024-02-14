أعرب نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد عن اعتزاز الكويت بالروابط التاريخية التي تجمعها بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، مؤكدا حرص قيادتي البلدين على تنمية وتوطيد التعاون والتنسيق بما يعكس مستوى العلاقات بين البلدين. وقال الشيخ جراح الجابر، في تصريح على هامش الاجتماع الوزاري للدورة العشرين لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية عقد في وزارة الخارجية أمس برئاسته عن الجانب الكويتي وعن الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة والكومنولث في وزارة خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة اللورد طارق أحمد، إن اتفاق الجانبين على اعتبار عام 2024 عام الشراكة الكويتية - البريطانية بمناسبة مرور 125 عاما منذ توقيع الاتفاقية الانجلو كويتية في عام 1899 يضفي طابعا خاصا على اللقاءات التي تجمع بين الجانبين لاسيما أعمال مجموعة التوجيه المشتركة التي لها دور بناء ومهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى واقع يحقق مصلحة البلدين الصديقين. وأوضح أن الجانبين ناقشا خلال الأيام الماضية عبر مجموعات العمل عدة مواضيع مهمة للبلدين شملت مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والأمني والصحي والثقافي والعلمي والقضائي والامن السيبراني والتعاون الانمائي، مشيدا بالتقدم المنجز بين الجانبين في هذه المجالات.



وأعرب عن تطلعه للجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية المزمع عقدها خلال العام الحالي والتي ستسهم في تعزيز أواصر العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.



وعبر عن ترحيب الكويت بإطلاق الجانب البريطاني لنظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) خلال شهر فبراير الجاري والذي سيسهل وصول المواطنين الكويتيين الى المملكة المتحدة أكثر من أي وقت مضى.



وكان الشيخ جراح الجابر التقى اللورد طارق أحمد بمناسبة زيارته للبلاد.



وناقش الجانبان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كل المجالات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات كافة في كلتا الدولتين، كما تمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وقام اللورد طارق أحمد بالتوقيع على سجل كبار الزوار بحضور نائب وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.



كما أقام الشيخ جراح الجابر مأدبة غداء على شرف اللورد طارق أحمد والوفد المرافق له بهذه المناسبة.