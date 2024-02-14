يهدف الافتتاح الكبير لمتجر «التراث الهندي» في قلب جنوب الكويت في الخيران مول، إلى إعادة تعريف تجربة التسوق للأفراد الذين يبحثون عن الأناقة والجودة والحرفية التي لا مثيل لها، حيث تم افتتاح متجر الخيران يوم 12 فبراير من قبل السفير الهندي د.أدارش سوايكا بحضور المديرين التنفيذيين لشركة التراث الهندي، بالإضافة إلى حشد كبير من المتسوقين والمهنئين.



وبعد أن احتضنت فلسفة الحفاظ على التراث الهندي ومزجها مع التقاليد الغنية للثقافة الكويتية، بدأ «التراث الهندي» رحلته كدار منسوجات هندية حصرية في عام 2000، وعلى مر السنين، أصبح واحدا من أكبر المتاجر وأكثرها شهرة في الكويت، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الحصرية والتراثية من الهند، من الحرير الفاخر إلى الكشمير الفاخر، حيث تعكس كل قطعة في متجرهم الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والالتزام بالتميز والجودة الاستثنائية.



وتضمن العلامة التجارية جميع منتجاتها مصنوعة من أجود المواد، مما يوفر للعملاء منتجا فاخرا وعالي الجودة، ومن المقرر أن تفتتح العلامة التجارية متجرا آخر في مجمع الأفنيوز بحلول نهاية هذا الشهر ولديها خطط لتقديم المزيد من المنتجات العصرية في المستقبل.



ويعد متجر الخيران الجديد بتجربة تسوق لا مثيل لها مع مجموعة مختارة بعناية من العناصر لضمان وصول العملاء إلى أحدث الاتجاهات والكلاسيكيات الخالدة، وكل ذلك تحت سقف واحد وبأسعار تنافسية.



و«التراث الهندي» موجود الآن في الكويت والبحرين مع 4 متاجر قيد التشغيل، واحد في سوق الصفاة، مدينة الكويت، وآخر في ماجيك مول في أبوحليفة، وثالث في السما مول في العقيلة، ورابع في البحرين.